В России спрогнозировали возможность наступления переломного момента в борьбе с мошенниками

ПСБ: в РФ появились предпосылки к устойчивому снижению ущерба от кибермошенников

В России появились предпосылки к устойчивому снижению ущерба от кибермошенников, переломный момент наступит, когда потери от противоправных действий упадут минимум на 20%, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что новые технические решения и регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству, а также изменилось осознание россиян. Они стали понимать всю серьезность рисков, получая звонки от злоумышленников.

«И это уже очень серьезный шаг вперед в борьбе с мошенничеством, который стал возможен благодаря программам по повышению финансовой грамотности, которые проводим мы, крупные банки, вместе с Банком России», — добавил Фрадков.

Также председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выразила «осторожный оптимизм» относительно прогресса в противодействии мошенничеству.

До этого руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта Евгения Лазарева заявила, что российские граждане стали сталкиваться со звонками от мошенников, поступающими с коротких номеров, маскирующихся под банковские.

Ранее мошенники использовали старые телефонные номера для оформления кредитов на граждан.