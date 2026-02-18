Размер шрифта
Невесте засыпали перец чили в глаза и похитили накануне свадьбы

В Индии неизвестные похитили невесту накануне свадьбы
Global Look Press

В индийском городе Пуне трое мужчин похитили 21-летнюю девушку на глазах у матери и брата. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в районе Бхигван, девушка возвращалась домой с покупками вместе с матерью и братом. Двое нападавших плеснули им в глаза порошок чили, а затем похитили девушку, третий подозреваемый находился неподалеку и наблюдал за происходящим.

По данным полиции, все трое живут в том же районе и знакомы с семьей. После случившегося разгневанные местные жители перекрыли шоссе, требуя найти похитителей. Полиция сформировала шесть групп для поиска девушки и задержания подозреваемых. Личности троих мужчин уже установлены. Известно, что через три дня похищенная должна была выйти замуж, ее местонахождение пока не установлено.

Ранее в Индии мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование туристки.
 
