Невесте засыпали перец чили в глаза и похитили накануне свадьбы

В индийском городе Пуне трое мужчин похитили 21-летнюю девушку на глазах у матери и брата. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в районе Бхигван, девушка возвращалась домой с покупками вместе с матерью и братом. Двое нападавших плеснули им в глаза порошок чили, а затем похитили девушку, третий подозреваемый находился неподалеку и наблюдал за происходящим.

По данным полиции, все трое живут в том же районе и знакомы с семьей. После случившегося разгневанные местные жители перекрыли шоссе, требуя найти похитителей. Полиция сформировала шесть групп для поиска девушки и задержания подозреваемых. Личности троих мужчин уже установлены. Известно, что через три дня похищенная должна была выйти замуж, ее местонахождение пока не установлено.

