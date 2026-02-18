Нанесен удар по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области

В Лозовой Харьковской области в результате удара нарушена подача тепла и воды

В результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры в Лозовой — втором по численности городе Харьковской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Сергей Зеленский.

В Лозовой начались серьезные проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением. Обесточена самая большая в городе котельная, от работы которой зависят почти 16 тысяч абонентов. По словам главы администрации, восстановить до утра подачу воды не удастся.

17 февраля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли разрушительный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В ходе атаки российская сторона применила около 400 беспилотных летательных аппаратов и 30 ракет различных типов, в том числе баллистических.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинские электростанции и линии электропередач становятся «решающим полем битвы» в конфликте Украины с Россией, а потому Киев должен защищать их, «как линию фронта».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины выразил недовольство ударом ВС РФ перед встречей в Женеве.