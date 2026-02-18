Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Нанесен удар по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области

В Лозовой Харьковской области в результате удара нарушена подача тепла и воды
Thomas Peter/Reuters

В результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры в Лозовой — втором по численности городе Харьковской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Сергей Зеленский.

В Лозовой начались серьезные проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением. Обесточена самая большая в городе котельная, от работы которой зависят почти 16 тысяч абонентов. По словам главы администрации, восстановить до утра подачу воды не удастся.

17 февраля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли разрушительный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В ходе атаки российская сторона применила около 400 беспилотных летательных аппаратов и 30 ракет различных типов, в том числе баллистических.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинские электростанции и линии электропередач становятся «решающим полем битвы» в конфликте Украины с Россией, а потому Киев должен защищать их, «как линию фронта».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины выразил недовольство ударом ВС РФ перед встречей в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!