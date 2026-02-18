Размер шрифта
Кубанская пенсионерка обогатила мошенников почти на 3 млн рублей

На Кубани пенсионерка отдала мошенникам почти 3 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

На Кубани 73-летняя женщина поверила аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все началось с того, что пенсионерке из города Кореновска позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы доставки. Под предлогом получения посылки у пожилой женщины выманили код из СМС.

Затем через мессенджер с ней связался лжесотрудник ФСБ. Злоумышленник сообщил, что ее аккаунтом якобы воспользовались террористы. Преступник убедил ее отправить деньги на «резервный счет», а затем снять их для сохранности.

Пенсионерка поверила обманщикам и выполнила все указания, думая, что помогает поймать выдуманных преступников. Она перевела мошенникам почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иваново пенсионер лишился 3 млн рублей, поверив в утечку данных.
 
