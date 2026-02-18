Путин позвонит Набиуллиной для обсуждения актуальных вопросов

Президент России Владимир Путин сообщил, что позвонит главе ЦБ Эльвире Набиуллиной 19 февраля. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства РФ, пишет РИА Новости.

Набиуллина также участвовала в мероприятии дистанционно. Путин отметил, что глава ЦБ находится в командировке. После того, как она завершила свой доклад, Путин анонсировал завтрашний звонок.

«Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем», — сказал он.

До этого Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи. Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

Путин также призвал региональные власти облагородить территорию у новой поликлиники в поселке Трудовое Приморского края.

Ранее Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина.