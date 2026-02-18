Роднина заявила, что американского судью могут наказать за низкую оценку Петросян

Роднина считает, что судью из США могут наказать за низкую оценку Петросян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что американского арбитра Кевина Розенштайна могут привлечь к ответственности за заниженную оценку российской фигуристки Аделии Петросян, передает Sport24.

«Хорошо, что его работа никак не сказалась на общей оценке. Сейчас же вернулись к практике, когда лучшая и худшая оценки отсекаются. Если этот судья поставил слишком мало относительно остальных, его работу разберут и каким-то образом накажут», — сказала Роднина.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке.