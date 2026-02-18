«Росатом» направил в Финский залив ледокол «Сибирь»

«Росатом» направил в Финский залив атомный ледокол «Сибирь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В «Росатоме» отметили, что втечении последних недель в Европе и европейской части России стоят экстремальные морозы, и впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив. В корпорации уточнили, что сейчас он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см.

Согласно сообщению «Росатома», существует реальная угроза судоходству, в связи с чем к корпорации обратился Минтранс с просьбой направить в Финский залив атомный ледокол.

«Мы не могли не пойти навстречу», — отметили в «Росатоме».

Там уточнили, что серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 начал переход из Арктики в Финский залив на минувшей неделе.

17 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой остановки из-за льдов и обязательного водолазного осмотра судов. Минтранс сообщил изданию, что ледовые условия в Финском заливе превысили ожидаемые по толщине льда. Ожидается, что к марту толщина льда превысит 0,3-04 м. В связи с этим капитаны портов последовательно вводят ограничения на проход судов через льды.

Ранее немецкий ледокол застрял во льдах Арктики.