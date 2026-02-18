Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин встретился с главой Агентства стратегических инициатив

Путин провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив Чупшевой
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Встреча прошла перед заседанием наблюдательного совета организации, сообщает «Интерфакс».

Глава государства также посетил выставку в штаб-квартире АСИ, посвященную комплексному подходу агентства к работе с регионами.

Экспозиция состоит из шести цифровых стендов. Она выделяет пять ключевых моментов такой работы — по числу реализуемых АСИ национальных инициатив. Это выявление точек роста, помещение человека и его интересов в центр всех процессов, развитие беспилотных технологий, развитие профессий и компетенций будущего, климатическая адаптация и поддержка предпринимательства.

18 февраля Путин поучаствовал в открытии новых объектов в регионах по видеоконференцсвязи. Конференция с субъектами РФ состоялась в рамках совещания главы государства с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот день были запущены несколько новых объектов здравоохранения в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Донецкой народной республике и Смоленской области.

Ранее стали известны планы Путина на неделю.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!