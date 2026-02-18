Путин встретился с главой Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Встреча прошла перед заседанием наблюдательного совета организации, сообщает «Интерфакс».

Глава государства также посетил выставку в штаб-квартире АСИ, посвященную комплексному подходу агентства к работе с регионами.

Экспозиция состоит из шести цифровых стендов. Она выделяет пять ключевых моментов такой работы — по числу реализуемых АСИ национальных инициатив. Это выявление точек роста, помещение человека и его интересов в центр всех процессов, развитие беспилотных технологий, развитие профессий и компетенций будущего, климатическая адаптация и поддержка предпринимательства.

18 февраля Путин поучаствовал в открытии новых объектов в регионах по видеоконференцсвязи. Конференция с субъектами РФ состоялась в рамках совещания главы государства с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот день были запущены несколько новых объектов здравоохранения в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Донецкой народной республике и Смоленской области.

Ранее стали известны планы Путина на неделю.