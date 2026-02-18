Экс-президент «Спартака» заявил, что нельзя определить первого вратаря «ПСЖ»

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак заявил, что нельзя в данным момент определить, кто в парижском «ПСЖ» первый вратарь — Люка Шевалье или российский голкипер Матвей Сафонов. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Возможно, Шевалье сейчас не готов физически. Говорить, что Сафонов первый номер — это желтая пресса. В любой топ-команде есть два одинаково ведущих вратаря. Поэтому это нормальная история, нет тут смысла делить их на первый и второй номер. Есть стабильная конкуренция, тренер может их спокойно менять без потери качества», — сказал Первак.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

