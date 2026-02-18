Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Экс-президент «Спартака» заявил, что нельзя определить первого вратаря «ПСЖ»

Первак: нет смысла делить Сафонова и Шевалье на первого и второго номера
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак заявил, что нельзя в данным момент определить, кто в парижском «ПСЖ» первый вратарь — Люка Шевалье или российский голкипер Матвей Сафонов. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Возможно, Шевалье сейчас не готов физически. Говорить, что Сафонов первый номер — это желтая пресса. В любой топ-команде есть два одинаково ведущих вратаря. Поэтому это нормальная история, нет тут смысла делить их на первый и второй номер. Есть стабильная конкуренция, тренер может их спокойно менять без потери качества», — сказал Первак.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

Ранее Сафонов рассказал, как матч с «Монако» показал уровень Лиги чемпионов.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!