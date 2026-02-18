Размер шрифта
Ярославские школьники избили одноклассницу и бросили ее через плечо

В Ярославле школьница получила сотрясение мозга после избиения одноклассниками
В Ярославле школьники избили одноклассницу и бросили ее через плечо. Об этом сообщает «Ярославский регион».

Инцидент произошел на перемене в одной из школ города. По словам отца пострадавшей, одноклассники сначала избивали его дочь, а затем бросили ее через плечо.

В результате восьмиклассницу увезли в больницу, где медики диагностировали у нее сотрясение мозга. После этого пострадавшая провела под наблюдением врачей неделю.

Отец девушки-подростка написал заявление в подразделение по делам несовершеннолетних. Полицейские организовали проверку по факту случившегося.

Ранее челябинские подростки избили пассажира в автобусе.
 
