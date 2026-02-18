В ФЛГР заявили, что у Коростелева и Непряевой не должно возникнуть проблем с въездом в Швецию

В ФЛГР заявили, что Коростелев без проблем может въехать в Швецию на этап КМ

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что у российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой не должно возникнуть проблем в момент въезда в Швецию на этап Кубка мира. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если у них есть шенген Евросоюза, то проблем не будет», — сказал Крянин.

Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне. Им предстоит принять участие в масс-старте: мужской старт состоится 21 февраля в 13:00 по московскому времени, а женский — 22 февраля в 12:00 мск.

