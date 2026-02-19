Россиянам рассказали, как правильно рассчитать продолжительность оздоровительной прогулки

Прогулки на свежем воздухе помогают в лечении начальной стадии гипертонии, синдроме хронической усталости, тревожных расстройств, а также для профилактики сезонных ОРВИ. Однако важно правильно рассчитать время, которое стоит тратить на такую оздоровительную прогулку, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Прогулки — лучшая кардиотренировка. Ритмичная ходьба заставляет сердце работать в оптимальном, аэробном режиме. Это укрепляет миокард и улучшает его кровоснабжение. Снижается уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышается уровень «хорошего» (ЛПВП). Также нормализуется артериальное давление. Для легких прогулки — это вентиляция и очищение. На свежем воздухе происходит улучшение вентиляции всех отделов легких, что особенно важно для офисных работников. Кроме того, ходьба снижает уровень кортизола и стимулирует выработку эндорфинов и серотонина», – объяснил доктор.

Однако для получения максимального оздоровительного эффекта, важно правильно рассчитать «дозу» такой прогулки. Сделать это можно по специальной формуле.

«Для нетренированных людей лучше делать расчет пульсовой зоны по формуле «ЧСС_макс = 220 — возраст». Это приблизительный способ расчета максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС_макс) для взрослых людей. Пример расчета для 40-летнего человека: 220 — 40 = 180 уд/мин — приблизительный ЧСС_макс. Аэробная нагрузка — это 60-70% от полученной суммы по формуле. Сначала человек смотрит, какое расстояние он может пройти до достижения превышающих пульсовые значения цифр. Сначала он ориентируется именно по пульсу, а потом он уже понимает, что с каждой прогулкой у него сердце сильнее, пульс реже при той же нагрузке, тогда нагрузку можно увеличивать. И, когда пульс начинается превышать целевое значение, необходимо остановиться», — заметил врач.

