Общество

Российский пенсионер забил возлюбленную во время ссоры

В Марий Эл пенсионер забил возлюбленную и получил срок
Shutterstock/FOTODOM

В Марий Эл вынесли приговор 68-летнему мужчине, который забил свою избранницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 9 ноября 2025 года в деревне Малое Пызаково Новоторъяльского района. Во время ссоры пожилой мужчина избил возлюбленную, проживавшую вместе с ним, нанося ей удары кулаками в грудь и живот. В результате женщина не выжила.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Пенсионеру назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом за обвинение в изменах на шашлыках. Она упрекнула мужчину в измене, заявив, что тот регулярно встречается с любовницей, прикидываясь холостяком.

Ранее волгоградец забил жену и получил 8,5 года колонии.
 
