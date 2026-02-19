Российский пенсионер забил возлюбленную во время ссоры

В Марий Эл вынесли приговор 68-летнему мужчине, который забил свою избранницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 9 ноября 2025 года в деревне Малое Пызаково Новоторъяльского района. Во время ссоры пожилой мужчина избил возлюбленную, проживавшую вместе с ним, нанося ей удары кулаками в грудь и живот. В результате женщина не выжила.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Пенсионеру назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

