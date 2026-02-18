Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею стала третьим полуфиналистом Олимпийских игр в Италии, одолев команду Швейцарии в четвертьфинальном матче.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо, Миро Хейсканен и Арттури Лехконен. У швейцарцев отличились Дамьен Риа и Нино Нидеррайтер. Основное время матча закончилось вничью 2:2.

Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Уже известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

Ранее сборная Канады вышла в полуфинал Олимпиады, отыгравшись в овертайме.