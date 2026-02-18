Размер шрифта
Общество

Юноша избил пожилого посетителя бара в Петербурге

В Петербурге юноша избил пенсионера в баре
В Петербурге 20-летний молодой человек напал на 62-летнего мужчину в баре. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля в одном из баров в Клочковом переулке. Между двумя пьяными посетителями вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта юноша напал на пенсионера и ударил его в голову. Пострадавшего пожилого мужчину после случившегося госпитализировали в медицинское учреждение.

Нападавший молодой человек после содеянного попытался скрыться, но правоохранители задержали его у соседнего здания. Юношу доставили в отдел полиции. Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Ранее сожитель избил возлюбленную газовым ключом во время пьяной ссоры.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!