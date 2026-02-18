Юноша избил пожилого посетителя бара в Петербурге

В Петербурге 20-летний молодой человек напал на 62-летнего мужчину в баре. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля в одном из баров в Клочковом переулке. Между двумя пьяными посетителями вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта юноша напал на пенсионера и ударил его в голову. Пострадавшего пожилого мужчину после случившегося госпитализировали в медицинское учреждение.

Нападавший молодой человек после содеянного попытался скрыться, но правоохранители задержали его у соседнего здания. Юношу доставили в отдел полиции. Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

