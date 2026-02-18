Размер шрифта
Стала известна судьба лыжников, пропавших после схода лавины в Калифорнии

Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Калифорнии
jean_chiementin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Минимум восемь лыжников погибли в результате схода лавины в центральном районе горного хребта Сьерра-Невада на севере Калифорнии, заявила шериф округа Невада Шеннон Мун. Об этом сообщает California Post.

По ее словам, еще один человек, которого еще не нашли, считается также погибшим.

Мун добавила, что спасатели, ищущие последнего лыжника, имеют дело с «очень опасными условиями», в регионе ожидается еще больше снега и сохраняется предупреждение о сходе лавины.

До этого сообщалось, что лавина накрыла группу из 12 лыжников и четырех инструкторов в районе Касл-Пик в горах Сьерра-Невада. Шестерых человек спасатели смогли спасти после того, как они запустили аварийные маячки.

Позднее стало известно, что один из лыжников отказался от поездки в последнюю минуту. По словам официальных лиц, лавина сошла с высоты около 8200 футов (около 2,5 км) возле озера Фрог.

Центр лавин Сьерра сход на уровне 2,5 по 5-балльной шкале разрушительности.

Ранее испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры.
 
