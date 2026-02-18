Трамп высказался об украинском конфликте после переговоров в Женеве

Президент США Дональд Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Запись трансляции брифинга с журналистами опубликована на YouTube-канале американской администрации.

По ее мнению, Трамп считает эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам, но и по отношению к американским налогоплательщикам, которые «оплачивали эту войну до того, как президент положил тратам конец».

До этого Левитт заявила, что стороны достигли значительного прогресса по итогам переговоров в Женеве.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.