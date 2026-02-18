Размер шрифта
Дело завели после избиения девушки в пермском баре

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Перми завели дело после инцидента с избиением девушки в баре. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в клубе «Май-Тай». По словам пострадавшей, мужчина избивал ее до потери сознания — причина нападения не уточняется. Охрана вмешалась лишь после того, как она отключилась. В результате произошедшего у пострадавшей оказались сломаны четыре зуба, также ей наложили швы в двух местах.

До этого сожитель избил возлюбленную газовым ключом во время пьяной ссоры. Потерпевшая обратилась в больницу, медики сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее челябинские подростки избили пассажира в автобусе.
 
