На мужчину возле подъезда в Екатеринбурге рухнула глыба льда

E1.RU: в Екатеринбурге на мужчину, выходившего из подъезда, рухнула льдина

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на 42-летнего мужчину, когда тот выходил из подъезда. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 14 февраля, когда мужчина вышел из подъезда дома. В этот момент на него свалился огромная глыба снега и льда, которая сбила его с ног. Пострадавшему рассекло голову. Его увезли в больницу, медики наложили пациенту три шва.

По словам супруги пострадавшего, после случившегося рабочие начали сбрасывать снег с крыши. Мужчина обратился в прокуратуру Железнодорожного района, семья также планирует подать в суд на компенсацию.

До этого россиянину на голову после выхода из подъезда рухнула огромная глыба льда. В больнице медики диагностировали у него ушиб мозга с кровоизлиянием.

Ранее глыба льда рухнула на коляску с младенцем в Самаре.