Названа группа людей, у которой риск гипертонии повышен с рождения

Курение во время беременности может повышать риск гипертонии у детей. К такому выводу пришли исследователи из США в рамках крупного проекта ECHO, направленного на изучение сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation.

Ученые проанализировали данные 13 120 детей, рожденных в 1999-2020 годах в 52 медицинских центрах США и Пуэрто-Рико. Информацию о курении во время беременности собирали с помощью анкет, медицинских записей и анализов мочи на котинин — маркер недавнего употребления табака. Артериальное давление у детей измеряли в возрасте от трех до 18 лет.

Анализ показал, что у детей матерей, куривших во время беременности, чаще фиксировались более высокие показатели как систолического, так и диастолического давления. Кроме того, у них чаще диагностировали гипертонию в более позднем возрасте. Наиболее выраженная связь наблюдалась в случаях, когда активное курение подтверждалось лабораторными анализами. Эффект оказался сильнее у девочек и усиливался по мере взросления ребенка.

При этом пассивное курение, по данным самоотчетов, статистически значимой связи с повышенным давлением не продемонстрировало.

Авторы подчеркивают, что повышенное артериальное давление в детстве увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. По их мнению, сокращение числа курящих беременных может стать важной мерой профилактики гипертонии и связанных с ней рисков в будущем.

Ранее был назван популярный продукт, который противопоказан при приеме лекарств от давления.