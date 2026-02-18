Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Названа группа людей, у которой риск гипертонии повышен с рождения

Circulation: курение во время беременности повышает риск гипертонии у детей
PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Курение во время беременности может повышать риск гипертонии у детей. К такому выводу пришли исследователи из США в рамках крупного проекта ECHO, направленного на изучение сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation.

Ученые проанализировали данные 13 120 детей, рожденных в 1999-2020 годах в 52 медицинских центрах США и Пуэрто-Рико. Информацию о курении во время беременности собирали с помощью анкет, медицинских записей и анализов мочи на котинин — маркер недавнего употребления табака. Артериальное давление у детей измеряли в возрасте от трех до 18 лет.

Анализ показал, что у детей матерей, куривших во время беременности, чаще фиксировались более высокие показатели как систолического, так и диастолического давления. Кроме того, у них чаще диагностировали гипертонию в более позднем возрасте. Наиболее выраженная связь наблюдалась в случаях, когда активное курение подтверждалось лабораторными анализами. Эффект оказался сильнее у девочек и усиливался по мере взросления ребенка.

При этом пассивное курение, по данным самоотчетов, статистически значимой связи с повышенным давлением не продемонстрировало.

Авторы подчеркивают, что повышенное артериальное давление в детстве увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. По их мнению, сокращение числа курящих беременных может стать важной мерой профилактики гипертонии и связанных с ней рисков в будущем.

Ранее был назван популярный продукт, который противопоказан при приеме лекарств от давления.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!