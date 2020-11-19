Прокуратура назвала причину падения бетонной плиты на машину во Владивостоке

Представитель прокуратуры Приморского края назвал причину падения бетонной плиты с крыши дома на машину во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Речь идет о козырьке вентиляционной шахты, уточнили в прокуратуре.

По предварительным данным, плита упала из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода.

Представитель прокуратуры отметил, что дом не старый и не считается ветхим.

19 ноября во Владивостоке бетонная плита из-за непогоды упала с крыши 9-этажного дома на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Мужчина успел отскочить за мгновение до происшествия.

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