Пезешкиан обратился к БРИКС с просьбой по конфликту на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страну БРИКС занять независимую позицию в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Это заявление было сделано по итогам встречи Пезешкиана с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает ТАСС.

«Учитывая текущее председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — говорится в сообщении.

21 марта президент Ирана в соцсети X заверил страны Персидского залива, что его страна не намерена воевать с ними. Политик также подчеркнул, что единственным бенефициаром разногласий между странами региона является Израиль.

Накануне Пазешкиан предложил создать в регионе организацию безопасности, состоящую из стран Ближнего Востока, которая могла бы заниматься поддержанием мира и стабильности.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.