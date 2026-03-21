Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Пезешкиан обратился к БРИКС с просьбой по конфликту на Ближнем Востоке

Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке
Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страну БРИКС занять независимую позицию в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Это заявление было сделано по итогам встречи Пезешкиана с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает ТАСС.

«Учитывая текущее председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — говорится в сообщении.

21 марта президент Ирана в соцсети X заверил страны Персидского залива, что его страна не намерена воевать с ними. Политик также подчеркнул, что единственным бенефициаром разногласий между странами региона является Израиль.

Накануне Пазешкиан предложил создать в регионе организацию безопасности, состоящую из стран Ближнего Востока, которая могла бы заниматься поддержанием мира и стабильности.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!