Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны сообщили об уничтожении 71 БПЛА за несколько часов

Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные аппараты в период с 14:00 до 20:00 мск над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым.

До этого стало известно, что за ночь над российскими регионами уничтожили почти 300 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглась Ростовская область — в регионе сбили около 90 БПЛА. Кроме того, дроны атаковали Башкирию. Два из них упали на строящуюся многоэтажку, в результате чего в доме возник пожар, пострадали два строителя. Еще двух человек, раненных при ударе беспилотников, госпитализировали в Саратове.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!