В Минобороны сообщили об уничтожении 71 БПЛА за несколько часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные аппараты в период с 14:00 до 20:00 мск над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым.

До этого стало известно, что за ночь над российскими регионами уничтожили почти 300 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглась Ростовская область — в регионе сбили около 90 БПЛА. Кроме того, дроны атаковали Башкирию. Два из них упали на строящуюся многоэтажку, в результате чего в доме возник пожар, пострадали два строителя. Еще двух человек, раненных при ударе беспилотников, госпитализировали в Саратове.

