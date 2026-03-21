Овечкин оценил игру «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шоу на YouTube-канале FONBET поделился размышлениями об игре команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если посмотреть на статистику, которую сейчас мы показываем, и посмотреть на статистику за прошлый год, мы забивали намного больше, чем сейчас. Если посмотреть на последние четыре игры, мы по два гола забиваем, по две шайбы за игру», — отметил он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Столичные» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 70 матчах.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. 19 марта Овечкин забросил 999 шайбу в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Всего в текущем сезоне российский форвард отметился 25 голами.

