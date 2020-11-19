В России коронавирусом заболели больше 2 миллионов человек
Катерина Медведева
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Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 2 миллиона. Такие данные приводит в Telegram-канале оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии выздоровели 1 526 656 человек, скончались 34 850.
Всего в мире зарегистрировано свыше 56 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли.
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