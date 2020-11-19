Девять станций Большой кольцевой линии московского метро откроются в 2021 году

Девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро откроются в Москве в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Отмечается, что откроются четыре станции юго-западного участка нового кольца метро – «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского» и «Давыдково». На южном участке — «Калужская», Зюзино» и «Улица Новаторов», на западном – «Терехово» и «Кунцевская».

Как уточнил Бочкарев, в наибольшем степени готовности находятся станции южного участка Большого кольца московского метро, однако открыть все станции получится не ранее четвертого квартала 2021 года.

Уточняется, что открытие девяти станций новой кольцевой линии позволит запустить движение по половине ветки от «Савеловской» до «Каховской».

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