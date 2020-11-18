Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке завершились работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений. Об этом рассказали в депздраве столицы.

В настоящее время все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения.

«Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Состояние каждого пациента находится на контроле главного врача», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в больнице был хлопок газа. Позднее выяснилось, что произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей. В результате случившегося никто не пострадал.

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