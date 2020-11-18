Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке завершились работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений. Об этом рассказали в депздраве столицы.
В настоящее время все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения.
«Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Состояние каждого пациента находится на контроле главного врача», — отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в больнице был хлопок газа. Позднее выяснилось, что произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей. В результате случившегося никто не пострадал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Хлопок газа произошел в одном из корпусов больницы в Коммунарке
— Разрыв трубы с кислородом не помешал работе больницы в Коммунарке
— Пациентов больницы в Коммунарке переселят в соседние корпуса