В европейскую часть России придет снег и сильный ветер

Росгидромет предупреждает россиян о резких изменениях погоды: об усилении ветра, о появлении мокрого снега, гололеда и ледяного дождя в регионах европейской части России с 18 по 21 ноября.

Погода будет ухудшаться из-за перемещения глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы с дальнейшим выходом в акваторию Баренцева моря. Все это произойдет на фоне переходов температуры воздуха через нулевую отметку и значительных колебаний атмосферного давления.

«Этот процесс будет сопровождаться формированием комплексов неблагоприятных явлений: усилением ветра, осадками в виде снега и мокрого снега, гололедом, местами ледяным дождем, метелями, налипанием мокрого снега», — говорится в сообщении.

В четверг, 19 ноября, в северной части ЦФО пойдет снег, мокрый снег, местами ледяной дождь. Также в некоторых районах возможны метель и гололедица.

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