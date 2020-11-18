В России выявили 20 985 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 25 179 человек, скончались 456.

Всего инфекция была зафиксирована у 1 991 998 жителей России. Выздоровели 1 501 083 пациента, скончались 34 387.

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