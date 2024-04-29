На Украине мужчинам придется повторно пройти медкомиссию из-за закона о мобилизации

По новому закону о мобилизации граждане Украины должны будут не только уточнить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) до 18 июля, но и повторно пройти медкомиссию даже при наличии отсрочки. Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин, передает украинское издание «Страна.ua».

Медкомиссия является одним из пунктов уточнения данных, считает Истомин.

«Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления», — цитирует его издание.

Как отмечает «Страна», после прохождения медкомиссии украинцам могут вручить мобилизационное распоряжение, которое требует явиться в указанное место и время для немедленного вступления в армию. За неявку по такой повестке может наступать уголовная ответственность.

18 мая измененный закон о мобилизации на Украине вступит в законную силу. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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