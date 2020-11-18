СК завел дело по факту обнаружения тел двух детей в московской квартире

Следователи открыли уголовное дело после обнаружения в квартире на северо-востоке Москвы тел двух детей 2015 и 2017 годов рождения, передает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

В СК сообщили, что на причастность к преступлению проверяется их мать.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что в жилой квартире на улице Тайнинской были найдены тела двух малолетних детей. В ГСУСК России рассказали, что вместе с ними в помещении находилась их мать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тела двух детей нашли в квартире в Москве

— В Саратове женщина выбросила двоих детей из окна

— В Хакасии отец зарезал сына за громкую игру в нарды