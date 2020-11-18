СК завел дело по факту обнаружения тел двух детей в московской квартире
Следователи открыли уголовное дело после обнаружения в квартире на северо-востоке Москвы тел двух детей 2015 и 2017 годов рождения, передает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
Дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство двух малолетних).
В СК сообщили, что на причастность к преступлению проверяется их мать.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — указано в заявлении.
Ранее стало известно, что в жилой квартире на улице Тайнинской были найдены тела двух малолетних детей. В ГСУСК России рассказали, что вместе с ними в помещении находилась их мать.
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