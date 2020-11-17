Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива шести вагонов мазута

Власти Владимирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за схода вагонов возле станции «Новки-1» и разлива мазута. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига.

Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел 16 ноября на перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе. В результате разлились шесть цистерн с мазутом на площади 12,5 тыс. кв. м. Повреждено железнодорожное полотно в оба направления. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.

В результате происшествия погиб 45-летний дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев. В компании «РЖД» выразили соболезнования семье и близким погибшего, и заявили, что окажут всю необходимую помощь родственникам работника.

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