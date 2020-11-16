Роспотребнадзор заявил, что в РФ не выявлено ни одного случая повторного заражения COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет ни одного случая повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он рассказал в интервью «России 24».

Он отметил, что такие случаи фиксируются крайне редко.

«В России нет еще ни одного документированного повторного случая», — подчеркнул Горелов.

На данный момент в России выявлено свыше 1,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом от заболевания излечились более 1,4 млн граждан. Общее количество летальных исходов приближается к отметке 33,5 тыс. смертей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре связали рост новых случаев COVID-19 с охватом тестирования

— Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения стран на фоне COVID-19

— ВОЗ ожидает, что поставки вакцин от COVID-19 начнутся в 1-й половине 2021 года