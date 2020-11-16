Российские миротворцы помогли вернуться в Карабах более 700 беженцам

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что жители Нагорного Карабаха начали возвращаться в свои дома после завершения конфликта в сопровождении российских миротворцев, передает ТАСС.

«15 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев», — заявил Конашенков.

Всего, по его словам, за прошедшие выходные в Карабах вернулись 725 человек.

Представитель министерства добавил, что сейчас в регионе идет активный обмен телами погибших при посредничестве миротворцев и сотрудников Красного креста.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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