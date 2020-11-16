Мавзолей Ленина закроют для посетителей из-за пандемии
Мавзолей В.И. Ленина в Москве будет закрыт для визита посетителей с 17 ноября текущего года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО), передает РИА «Новости».
Отмечается, что допуск визитеров к некрополю у Кремлевской стены также будет временно прекращен.
Ранее доступ в Мавзолей Ленина закрывался в связи с мероприятиями в честь Дня народного единства, 4 ноября.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, занимающиеся непосредственно выставочной деятельностью, должны будут приостановить работу с 16 ноября по 15 января 2021 года.
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