Воробьев призвал не допустить закрытия Московской области из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей на сегодняшний день — не допустить закрытия региона из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться (из-за коронавируса. – ред.). Наша задача – избежать этого сценария для того, чтобы предприятия, экономика работали», — сказал Воробьев.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Московской области продолжает оставаться напряженной.

По последним данным, с начала пандемии в Подмосковье коронавирусом заразились 97 467 человек, скончались более 1,8 тыс. человек.

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