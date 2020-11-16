Воробьев призвал не допустить закрытия Московской области из-за коронавируса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей на сегодняшний день — не допустить закрытия региона из-за коронавируса, передает РИА «Новости».
«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться (из-за коронавируса. – ред.). Наша задача – избежать этого сценария для того, чтобы предприятия, экономика работали», — сказал Воробьев.
При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Московской области продолжает оставаться напряженной.
По последним данным, с начала пандемии в Подмосковье коронавирусом заразились 97 467 человек, скончались более 1,8 тыс. человек.
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