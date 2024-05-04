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Грузовик завалился на припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге

В Петербурге автокран опрокинулся на припаркованные автомобили во время разгрузки

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

На юге Москвы грузовик упал на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Во дворе на улице Чистова в Текстильщиках машина упала на несколько припаркованных автомобилей. Грузовик производил разгрузку, после чего произошел завал на правую сторону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии с автокраном повреждения получили минимум пять автомобилей. Судя по фото, больше всех пострадал автомобиль Kia Soul, которому стрела крана смяла крышу. Также повреждения получили Toyota Corolla, Kia Rio, Chevrolet Cruze. Около машин лежит паллет с цементными блоками.

До этого стало известно, что в Химках несколько автомобилей пострадали при взрыве самогонного аппарата в квартире. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ранения. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно.

Ранее сообщалось, что французский министр экономики сбил велосипедиста в Париже.

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