Попова: заболеваемость COVID-19 снижается в трех российских регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что три российских субъекта находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в 55 регионах наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, в 25 продолжается рост числа зараженных, еще в двух субъектах замечено замедление роста новых случаев.

Она подчеркнула, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился лишь 31 субъект страны.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявлен 1 948 603 случая COVID-19. При этом 1 453 849 пациентов выздоровели, 33 489 — скончались.

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