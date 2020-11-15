Синоптики предупредили россиян о погодных аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в различных частях России в течение недели ожидается погода с аномальным теплом и аномальным холодом, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что в целом в стране погода будет «неоднородная». По словам специалиста, на азиатской территории она будет теплая, особенно в северной половине.

«Там температура сразу на 12-20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4-8 градусов, в центре — около нормы», — сообщил Вильфанд.

По его словам, на юге страны, в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье, Приволжском федеральном округе, на Урале прогнозируются отрицательные аномалии.

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