Задержанных в Минске российских журналистов отпустили из отдела полиции
Пять российских журналистов, которые в воскресенье, 15 ноября, были задержаны правоохранителями в Минске, отпустили из местного отдела полиции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что представителей российских СМИ отпустили после проверки документов.
Ранее сообщалось, что корреспонденты ТАСС и РИА «Новости» были задержаны во время акции протеста в Минске.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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