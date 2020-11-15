Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 54 млн
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Коронавирус в мире подтвердился у более 54 млн человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса, отслеживающий мировую статистику по COVID-19.
По последним данным, на Земле коронавирус выявили у 54 006 870 человек. Выздоровели 34 779 380 пациентов, скончались 1 312 356.
Большинство случаев инфицирования зафиксировано в США (10 905 598), Индии (8 814 579), Бразилии (5 848 959), Франции (1 915 713) и России (1 910 149).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более 1,3 млн жителей Аргентины заразились коронавирусом
— Более 1 млн человек заразились коронавирусом в Мексике