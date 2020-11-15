Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 54 млн

Коронавирус в мире подтвердился у более 54 млн человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса, отслеживающий мировую статистику по COVID-19.

По последним данным, на Земле коронавирус выявили у 54 006 870 человек. Выздоровели 34 779 380 пациентов, скончались 1 312 356.

Большинство случаев инфицирования зафиксировано в США (10 905 598), Индии (8 814 579), Бразилии (5 848 959), Франции (1 915 713) и России (1 910 149).

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