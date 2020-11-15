В Москве в воскресенье ожидается до +2°C

В Москве в воскресенье, 15 ноября, ожидается до +2°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от 0 до +2°C. Будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица. Ветер установится юго-восточный 3-8 м/c.

Ночью температура опустится до -3...+1°C. Сохранятся облачная погода и гололедица, осадков не ожидается. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 759 мм ртутного столба, ночью – 760 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.