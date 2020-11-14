Трамп назвал срок выпуска вакцины от COVID-19 для всего населения США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса нового типа будет доступна для всего населения страны в апреле 2021 года, передает РИА «Новости».

Действующий глава Белого дома отметил, в скором времени будут выпущены миллионы доз препарата.

«Они готовы и ждут этого окончательного одобрения [регулятором]», — сказал Трамп.

Ранее Трамп сообщал, что в первую очередь прививать от COVID-19 в США будут работников сферы здравоохранения и группы риска.

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