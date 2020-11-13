Площадь пожара на заводе в Петербурге возросла до 1,2 тыс. кв метров

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории электромеханического завода, расположенного в Красносельском районе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, возгорание произошло в одном из цехов на третьем этаже.

Площадь пожара возросла с 600 кв м до 1,2 тыс. кв метров.

На месте работают спасательные службы, пожару присвоен третий ранг сложности. Из здания были эвакуированы четыре человека. Информация о пострадавших не поступала.

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