В московском метро на «Площади Революции» статуи обзавелись масками

На станции метро «Площадь Революции» на статуи надели маски, чтобы напомнить пассажирам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.

«На «Площади Революции» 110% в масках. Фигуры людей, бронзовые собаки и даже петух — все напоминает вам о безопасности», — говорится в публикации.

В общественных местах Москвы является обязательным ношение масок и перчаток на фоне пандемии коронавируса. Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей.

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