Траурные мероприятия прошли во Франции в годовщину терактов 13 ноября

Траурные мероприятия прошли в Париже в пятую годовщину терактов 13 ноября, жертвами которых в 2015 году стали 130 человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на траурной церемонии у стадиона «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени присутствовали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, мэр Парижа Анн Идальго.

«Каждый помнит, что он делал в этот день. Есть даты, места, лица, которые оставляют в нас глубокий след. Память жертв терактов 13 ноября 2015 года. Франция никогда не забудет», — написал министр внутренних дел республики на своей странице в Twitter.

Известно, что во французской столице в память о жертвах теракта погасла Эйфелева башня.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое исламистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Вторая группа атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое боевиков захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.

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