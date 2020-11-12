Вузам рекомендовали отменить плату за общежития для уехавших в пандемию студентов

Министерство образования и науки России обратилось к вузам с рекомендацией отменить плату за общежитие для студентов, которые выехали из него на время пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Россия 1».

Глава ведомства Валерий Фальков также предложил в качестве альтернативы зачесть уплаченные денежные средства в дальнейшем.

«Вузам рекомендовано либо отменить плату, либо зачесть ее за будущий период», — сказал Фальков.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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