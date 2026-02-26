В Госдуме рассказали о планах смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних

В РФ смягчат ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства

Кабмин России планирует к лету 2026 года смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства, которые когда-то давно были признаны опасными. Об этом в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, работодатели жалуются на существующий правовой пробел. Несовершеннолетние могут получать профессиональное образование и проходить практику, но сразу после этого не могут трудоустроиться на вредное и опасное производство.

Нилов отметил, что был найден новый механизм. Через оценку условий труда в отдельных случаях на такие производства будут допущены несовершеннолетние.

«Хочу подчеркнуть, речь идет не про вредные условия труда. Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась», — отметил депутат.

Он добавил, что уже в марте парламентарии планируют обсудить версию документа, подготовленного министерством труда.

До этого управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал, что в России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников.

Ранее россиян предупредили о важных изменениях на рынке труда в 2026 году.