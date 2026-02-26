Размер шрифта
Россияне рассказали об идеальном офисе

UTEAM и Рокфон: для более 52% опрошенных россиян идеальный офис — бесшумный
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Для 70% опрошенных россиян идеальный офис оснащен оборудованной кухней, для 66% — современной техникой и для 63% — удобной мебелью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями UTEAM и Рокфон (есть у «Газеты.Ru»). Наряду с этим работникам нужен акустический комфорт: в топ-5 вошли спокойная обстановка без шума, гула и отвлекающих звуков (52%), а также выделенная тихая зона для отдыха (47%).

«В пространствах с неуправляемой звуковой средой — опенспейсах, лобби, коворкингах — устойчивый фоновый шум ухудшает концентрацию и провоцирует усталость. Людям также требуется тихое спокойное пространство, где хотя бы ненадолго можно укрыться от гула, а также обеспечить приватность», — отметила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Рокфон Галина Погарцева.

По ее словам, попытка компенсировать шум повышением голоса не делает общение эффективнее: поток звуковых сигналов становится избыточным, часть информации теряется, что ведет к утомлению и снижению продуктивности.

Длительное воздействие шума также отражается на общем состоянии: Всемирная организация здравоохранения связывает его с повышенным уровнем стресса, нарушениями сна и ухудшением концентрации, подчеркнула Макарова. Неслучайно, по данным опроса, для 35% офисных сотрудников эмоциональный комфорт напрямую связан с уровнем тишины.

В опросе приняли участие более 1,1 тыс. россиян.

Ранее россиянам посоветовали не увольняться «в никуда».

 
