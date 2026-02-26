В Дагестане ребенок выпал с девятого этажа и остался жив

В Махачкале 11-летний мальчик выпал с окна девятого этажа и, по предварительным данным, остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, ребенок выжил благодаря веткам, за которые зацепился», — говорится в публикации.

Мальчика увезли на скорой. Что стало причиной падения ребенка — выясняется.

До этого в Мытищах 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом. На кадрах с места происшествия, опубликованных в сети, видно, как пострадавшая лежит на спине, а 32-летний возлюбленный подбежал к ней. Спустя некоторое время из подъезда вышел мужчина, который, по данным источника, является отцом жениха пострадавшей. Вместе они скрылись за дверью.

По словам соседей, перед случившимся они слышали крики и звуки ударов, доносящиеся из квартиры. Спасти пострадавшую не смогли. Родственники предполагают, что это не было несчастным случаем. По словам брата девушки, жених ее сильно ревновал.

Ранее в Уфе мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.